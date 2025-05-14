أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية سام وربيرغ، في تصريحات له من الرياض للـLBCI، أن اللقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري احمد الشرع كان أشبه بـ"لحظة تاريخية"."
وأضاف وربيرغ أن الولايات المتحدة تسعى لتقديم دعم كامل للشعب اللبناني، مشيرًا إلى أن لبنان أصبح الآن يمتلك رئيسًا وحكومة جديدة، وأن الولايات المتحدة ستواصل دعمها للجيش اللبناني.
وفيما يتعلق بالملف السوري، أكد أهمية حماية الأقليات في سوريا، مشددًا على ضرورة ضمان عدم استغلال أي مجموعة للفراغ الأمني لشن هجمات على الدول المجاورة. وأكد أن على الحكومة السورية تأمين حقوق الشعب السوري المسلوبة، وأوضح أن "الباب مفتوح" للحوار مع المسؤولين السوريين.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث باسم الخارجية الأميركية: لقاء ترامب والشرع كان "لحظة تاريخية" ودعمنا الكامل للبنان مستمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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