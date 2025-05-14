وزير الداخلية ترأس اجتماعاً لبحث التحضيرات للانتخابات البلدية والإختيارية في مرحلتها الثالثة

ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، اجتماعًا لغرفة العمليات المركزية الخاصة بالانتخابات البلدية والإختيارية، بحضور محافظي بيروت القاضي مروان عبود، والبقاع القاضي كمال أبو جوده، وبعلبك-الهرمل بشير خضر، والقضاة المعنيين.

وتم خلال الاجتماع مناقشة التحضيرات الجارية للانتخابات البلدية والإختيارية المقررة يوم الأحد المقبل في محافظات بيروت، البقاع، وبعلبك-الهرمل. وشدد الوزير الحجار على أهمية استتباب الأمن خلال اليوم الانتخابي، والعمل على إنجاح العملية الانتخابية بشفافية تامة وحيادية مطلقة.

كما أجرى الوزير الحجار تقييمًا شاملاً للعملية الانتخابية التي جرت في محافظتي لبنان الشمالي وعكار، مثنيًا على الجهود التي بُذلت لإنجاحها.