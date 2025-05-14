قوى الامن: تدابير سير تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس النواب غدا

اعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، ان "السّاعة 11:00 من يوم الخميس 15-5-2025، سيُعقَد في مجلس النّواب جلسة تشريعية لدراسة وإقرار القوانين والمشاريع المُدرَجَة على جدول أعمال المجلس. لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كلّيّاً طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتباراً من السّاعة 7:00 صباحاً من التاريخ المذكور وحتى الانتهاء".

وطلبت من "المواطنين الكرام أخذ العلم والتّقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام".