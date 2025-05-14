ترامب : سكان غزة يستحقون مستقبلا أفضل

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء 13 مايو 2025، أن الفلسطينيين في قطاع غزة يستحقون مستقبلا أفضل، وأشاد بالتطور في السعودية، ودعا إيران إلى "مسار جديد".

حديث ترامب جاء في كلمة بمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي بالرياض، بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عقب مباحثات بينهما وتوقيع اتفاقيات ثنائية.

وقال ترامب إن الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لم يكن ليحدث لو كان يوجد في الولايات المتحدة رئيس غير جو بايدن.

وأضاف أن الفلسطينيين في غزة "يستحقون مستقبلا أفضل".

ترامب أشاد بالتطور الذي شهدته السعودية، وقال متوجها إلى ابن سلمان: "حققتم معجزة التحول في المنطقة بطريقتكم العربية دون تدخل غربي".

وأردف: "حلمي أن تنضم السعودية إلى اتفاق أبراهام.. قريبا ستنضمون إلى اتفاق أبراهام، وسيكون أمرا مذهلا جدا لدولتكم"، دون إيضاحات.

وفي ملف آخر، قال: "نريد أن تكون إيران دولة ناجحة وآمنة، ولكن لن نسمح لهم باستخدام القنبلة النووية، وفرصتهم مواتية الآن".

وتابع: "تركيز إيران على البناء بدلا من الإرهاب يعطيهم مسارا جديدا وآملا في إنهاء التعقيدات بالمنطقة لعالم أكثر استقرارا".

وأضاف أنه منع طهران من تسمية الخليج العربي باسم "الخليج الإيراني".

واعتبر أن "طهران تعاني في سوريا والعراق واليمن ولن تجد طريقا إلى شبه الجزيرة العربية، ولن نسمي الخليج باسم "خليج إيران".

المصدر : وكالات