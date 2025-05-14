ترامب يعلن رفع العقوبات عن سوريا والأخيرة ترحب

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء 13 مايو 2025، أنه سيرفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرا إلى أنها أدت دورا مهما؛ لكن حان الوقت الآن لها للمضي قدما.

وقال ترامب خلال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض: "سآمر برفع العقوبات عن سوريا؛ لمنحها فرصة للتألق".

وأضاف: "حان وقت تألقها. سنوقف جميع (العقوبات). حظا سعيدا يا سوريا، أظهري لنا شيئا مميزا للغاية".

وأضاف ترامب أنه اتخذ قرار رفع العقوبات بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال ترامب: "يسعدني الإعلان عن اجتماع وزير الخارجية الأميركي مع نظيره السوري هذا الأسبوع".

وأضاف ترامب: "اتخذت خطوات لاستعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا".

سوريا ترحب

من جهته قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إن سوريا ترحب بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة بشأن رفع العقوبات عن سوريا.

وأضاف الشيباني أن ترامب قادر على تحقيق اتفاق سلام تاريخي، وتحقيق انتصار للمصالح الأميركية في سوريا.

وأشار إلى أن سوريا تنظر إلى إعلان ترامب بإيجابية كبيرة، مؤكداً أن دمشق مستعدة لتعزيز العلاقات مع واشنطن على أساس الاحترام والثقة المتبادلة والمصالح المشتركة.

وأوضح الشيباني أن إعلان ترامب يشير إلى نقطة تحول محورية للشعب السوري بعد حرب مدمرة استمرت لسنوات.

وفي سياق متصل، قال الشيباني عبر حسابه على منصة "إكس" إن قرار الرئيس الأميركي يمثل بداية جديدة في مسار إعادة إعمار بلاده.

ووجه الشيباني الشكر للسعودية على دورها في تيسير رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.

وقال "الدبلوماسية السعودية أثبتت مجددا أنها صوت العقل والحكمة في محيطنا العربي. مساهمتكم الفاعلة في رفع العقوبات عن سوريا تعكس حرصا حقيقيا على وحدة سوريا واستقرارها وعودة دورها الفاعل في الإقليم".

المصدر : وكالات