أمير دولة الكويت يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة

وصل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، إلى الرياض اليوم، للمشاركة في القمة الخليجية الأمريكية. وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومدير شرطة منطقة الرياض المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي.



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