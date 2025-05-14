الرئيس عون ترأس اجتماعًا أمنيًّا وإداريًّا اطلع خلاله على مسار الانتخابات في محافظتَي الشمال وعكّار

ترأس رئيس الجمهورية جوزاف عون، اجتماعًا أمنيًّا وإداريًّا، بحضور وزير الداخلية أحمد الحجار، الذي أطلعه على مسار المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتَي الشمال وعكّار.
إلى ذلك، استقبل الرئيس عون وزير الثقافة غسان سلامة الذي عرض مع الرئيس عون مواضيع وطنية وثقافية، إضافةً إلى أوضاع وزارة الثقافة وخطة عملها في المرحلة الراهنة.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون ترأس اجتماعًا أمنيًّا وإداريًّا اطلع خلاله على مسار الانتخابات في محافظتَي الشمال وعكّار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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