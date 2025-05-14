الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

ذكرت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان "الطقس ربيعي متقلب نسبياً بسبب تأثير منخفض جوّي محدود الفعالية مركزه البحر الأسود يؤدي إلى إنخفاض بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية مع تساقط بعض الأمطار المتفرقة حتى صباح يوم غد الخميس حيث يستقر، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتباراً من يوم الجمعة بكتل هوائية حارة وجافة محملة بالغبار مصدرها مصر تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وتبلغ ذروتها يوم السبت للتتخطى معدلاتها ( ٨ درجات) فتلامس ال ٣٥ درجة على الساحل مع اجواء عابقة ومغبرة ويستمر تأثيرها حتى بعد ظهر الأحد".

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، غائم جزئيًاً الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة مع حدوث برق ورعد خاصة جنوب البلاد وفي الداخل مع احتمال تشكل السيول في مناطق البقاع الشمالي كما تنشط الرياح أحياناًُ".

ولفتت الى ان "طقس الخميس غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها على الساحل، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية، يستقر الطقس تدريجياً خلال النهار".

وذكرت ان "طقس الجمعة غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وجنوب البلاد والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية كذلك يسجل ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة المسائية ليل الجمعة/ السبت نتيجة هيمنة الرياح الخماسينية الحارة و الجافة على لبنان مع رياح ناشطة".

واضافت ان "طقس السبت غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود الـ8 درجات على الساحل بحبث تتخطى ال٣٥ جنوباً، مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء خاصة جنوباً".