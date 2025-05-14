الصحة: سقوط شهيد في الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة قعقعية الجسر

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على سيارة في بلدة قعقعية الجسر أدت إلى سقوط شهيد".

ويأتي ذلك، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.