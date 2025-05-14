بلغ عدد المرشحين الإجمالي بعد إقفال باب الترشح الى الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء صور منتصف الليل 1152 مرشحًا موزعين على المجالس البلدية والاختيارية.
أما البلدات التي فاز فيها المرشحون بالتزكية فهي: الجبين، الحنية، الزلوطية، الكنيسة، بثتيات والنفاخية.
والبلدات التي فاز فيها المخاتير بالتزكية فهي: أرزون، البص، الرشيدية (قسم 2)، الحنية، الزلوطية، الكنيسة، بافليه، بثتيات، دردغيا، شبريحا، شيحين، صور (حي الأرثوذكس)، محرونة، نفاخية ووادي جيلو.
كانت هذه تفاصيل خبر 1152 مرشحًا بلديًا واختياريًا في قضاء صور وفوز 6 بلديات بالتزكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.