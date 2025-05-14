1152 مرشحًا بلديًا واختياريًا في قضاء صور وفوز 6 بلديات بالتزكية

بلغ عدد المرشحين الإجمالي بعد إقفال باب الترشح الى الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء صور منتصف الليل 1152 مرشحًا موزعين على المجالس البلدية والاختيارية.

أما البلدات التي فاز فيها المرشحون بالتزكية فهي: الجبين، الحنية، الزلوطية، الكنيسة، بثتيات والنفاخية.

والبلدات التي فاز فيها المخاتير بالتزكية فهي: أرزون، البص، الرشيدية (قسم 2)، الحنية، الزلوطية، الكنيسة، بافليه، بثتيات، دردغيا، شبريحا، شيحين، صور (حي الأرثوذكس)، محرونة، نفاخية ووادي جيلو.