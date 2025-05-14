وزارة الصناعة: ليبان بوست استحدثت Xpress Service لمصلحة الصناعيين في وزارة الخارجية والمغتربين

أعلنت وزارة الصناعة، في بيان، أن "إدارة ليبان بوست استحدثت مشكورة خدمة المصادقات السريعة Xpress Service على المستندات في وزارة الخارجية والمغتربين بما يتناسب ومصلحة الصناعيين، التي تتطلب الحصول على الخدمة في نفس يوم إيداعها أو في أسرع وقت ممكن".

ولفتت إلى أنّه أصبح بإمكان الصناعيين إنجاز المصادقات عبر التسليم في نفس يوم الإيداع، على أن تودع معاملات هذه الخدمة في مكتب بريد الاشرفية حصرا بين الساعة 8:00 صباحا ولغاية 12:00 ظهرا، وتسلم لأصحابها بالمكتب نفسه بمدة أقصاها الساعة 4:30 ب.ظ بنفس يوم إيداعها. على ان يتم تنفيذ المعاملات المودعة وتسليمها الى أصحاب الشأن خلال ساعتين – 3 ساعات من وقت ايداعها.

وبالنسبة للتسليم في يوم العمل التالي لتاريخ الإيداع، فيتم ذلك للمعاملات المودعة في المكاتب التالية: المزرعة، الحمرا، رياض الصلح، البسطة، شوران، فرن الشباك، جديدة المتن، كما تودع المعاملات بين الساعة 8:00 صباحا و 4:00 ب.ظ وتسلم لأصحاب العلاقة في المكاتب التي اودعت فيها (قسم التوزيع) بعد الساعة 2:00 ب.ظ حتى الساعة 4:30 من يوم العمل التالي لتاريخ الإيداع.

أمّا التسليم بعد يومي عمل لتاريخ الإيداع، فإن المعاملات المودعة في باقي المكاتب البريدية: بعبدا، الحازمية، الشويفات، بكفيا، برمانا، عين عار، إنطلياس، جونيه، ذوق مكايل، أميون، البترون، زحلة، شتوره، النبطية، صور، تحويطة الغدير، مركز بيروت للفرز، برج البراجنة، المتحف، برج حمود، جبيل، طرابلس المينا، صيدا، مصرف لبنان، عاليه، حلبا، قصر عدل طرابلس، الأونيسكو، شحيم، الغبيري - المشرفية، طرابلس البلد، وتودع المعاملات بين الساعة 8:00 صباحا و 1:00 ب. ظ وتسلم لأصحاب العلاقة بعد يومي عمل من تاريخ الإيداع في المكاتب التي أودعت فيها ( قسم التوزيع) بين الساعة 9:00 صباحا و 12:00 ظهرا.

ولفتت إلى المكاتب البريدية غير المتوفارة فيها الخدمة حتى إشعار آخر، وهي طرابلس المنية، طرابلس أبو سمرا، بشري، سير الضنية، زغرتا، القبيات، ريفون، بيت الدين، بعلبك، الهرمل، جزين، قصر عدل بيروت، قصر عدل بعبدا، حمانا، الجامعة اللبنانية – الحدث، راشيا الوادي، جب جنين، حاصبيا، تبنين.

وقالت الوزارة إنّه "تضاف إلى أجرة الخدمة الأساسية أجرة Xpress Service وقيمتها 600,000 ل.ل. تشمل ضريبة القيمة المضافة بغض النظر عن المستندات المرسلة ضمن نفس المغلف".