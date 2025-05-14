بلدية بقسطا فازت بالتزكية برئاسة إبراهيم مزهر

فازت بلدية بقسطا في قضاء صيدا بالتزكية، بعد إقفال باب الترشيحات رسميًا في سراي صيدا الحكومي، حيث لم يُسجَّل سوى تسعة مرشحين لعضوية المجلس البلدي، ما أدى إلى فوزهم جميعًا بالتزكية، برئاسة رئيس البلدية الحالي إبراهيم مزهر.

ورفع الأهالي لافتات التهنئة والتأييد احتفاءً بهذا الفوز، مؤكدين استمرار دعمهم ومساندتهم لمزهر في ولايته الجديدة، لما فيه خير ومصلحة بقسطا ومنطقة صيدا عمومًا.