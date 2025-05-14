أبي رميا: لا مبرر لبقاء النازحين السوريين بعد رفع العقوبات الاميركية عن سوريا

رحب النائب سيمون أبي رميا "بقرار الرئيس الأميركي، الذي أعلنه من السعودية، برفع العقوبات عن سوريا"، معتبرا ان |هذا القرار يؤكد التعاطي الدولي الايجابي مع السلطات السورية الجديدة وبالتالي انتفت كل الذرائع التي كانت تبرّر بقاء النازحين السوريين في البلدان المضيفة".

وأكد ان "على الحكومة اللبنانية العمل السريع كي ينعكس هذا القرار إيجاباً على لبنان في ما يتعلّق بملف النازحين السوريين الموجودين على أراضيه".