سريع: نفذنا عمليتين بصاروخين باليستيين استهدفا مطار بن غوريون

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، "تنفيذ عمليتين هجوميتين استهدفتا مطار اللد "بن غوريون" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، باستخدام صاروخ باليستي من نوع "ذو الفقار" وصاروخ باليستي آخر "فرط صوتي". وأوضح البيان أن هذه الضربات تأتي في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي المستمر، مشيرًا إلى أن هذا الهجوم يُعدّ الثالث من نوعه خلال أقل من 24 ساعة.

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