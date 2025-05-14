البيت الأبيض: ترامب سيعقد لقاء مع الشرع قبيل انعقاد القمة الخليجية الأميركية

أكّد البيت الأبيض، أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعقد لقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع قبيل انعقاد القمة الخليجية الأميركية في الرياض.

وكان قد بدأ قادة دول الخليج ومن يمثلهم بالتوافد إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في القمة الخليجية الأميركية.

ويلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت لاحق من اليوم في الرياض قادة دول الخليج والرئيس السوري أحمد الشرع قبل أن يتوجه إلى قطر في ثاني يوم من زيارته للمنطقة والتي كان قد وصفها "بالتاريخية"، وذلك غداة يوم حافل أمس بالعاصمة السعودية.

وبعد أن أعلن ترامب رفع العقوبات المفروضة على دمشق خلال خطابه في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي أمس، من المقرر أن يلتقي "ولو لوقت قصير" الشرع على هامش القمة الخليجية الأميركية.

وقال ترامب إنه سيأمر برفع العقوبات المفروضة على سوريا بناء على طلب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في تحول كبير للسياسة الأميركية.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب وافق على عقد اجتماع مع الشرع بعد مساع دبلوماسية حثيثة لعقده، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.

كما سيلتقي ترامب بقادة وممثلين من دول مجلس التعاون الخليجي الست: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وقطر، والكويت، وسلطنة عمان.

ويأتي هذا اليوم الدبلوماسي المزدحم غداة يوم شهد إبرام اتفاقيات تجارية بمليارات الدولارات، إذ وقّعت الولايات المتحدة والسعودية مجموعة من الصفقات في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والأسلحة والتكنولوجيا.

وأعلن البيت الأبيض أن الرياض ستشتري أسلحة بقيمة تقارب 142 مليار دولار، في ما وصفه "بأكبر صفقة أسلحة في التاريخ".

وأفادت واشنطن بأن شركة "داتا فولت" السعودية ستستثمر 20 مليار دولار في مشاريع متعلقة بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.

كما ستستثمر شركات تقنية، منها غوغل، في كلا البلدين.