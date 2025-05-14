الاتحاد الأوروبي فرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا

وافق سفراء الدول الأعضاء السبعة والعشرون في الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات السابعة عشرة على روسيا، تستهدف أسطول "الشبح" الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات القائمة الهادفة إلى الحد من صادرات النفط الروسية.
وهذه العقوبات الجديدة مختلفة عن العقوبات "الضخمة" المقرر فرضها في حال رفض موسكو التفاوض وقبول وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما وافقت عليه كييف.
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