الجيش الإسرائيلي هدد المتواجدين في موانئ رأس عيسى والحديدة والصليف باليمن: لاخلائها حتى إشعار آخر

هدد الجيش الإسرائيلي المتواجدين في موانئ رأس عيسى، الحديدة والصليف في اليمن، مطالبًا باخلاء هذه الموانئ حتى إشعار آخر.

وادّعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدري، في بيان، بأنّه "نظرًا لقيام النظام الحوثي (حركة أنصار الله) باستخدام الموانئ البحرية لصالح أنشطته، نحث جميع المتواجدين في هذه الموانئ إلى ضرورة اخلائها والابتعاد عنها للحفاظ على سلامتكم وذلك حتى إشعار آخر".

وسبق وأن شن الجيش الإسرائيلي غارات على موانئ في اليمن ومطار صنعاء الدولي، في حين تواصل القوات المسلحة اليمنية التابعة للحركة في استهداف إسرائيل ومطاراتها.