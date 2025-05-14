وزير الخارجية الإسرائيلي: إطلاق الحوثيين للصواريخ نحو إسرائيل ودخول ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ جريمة حرب

اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، أن "إطلاق الحوثيين للصواريخ نحو إسرائيل ودخول ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ جريمة حرب".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنّ سلاح الجو رصد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى أنّ أنظمة الدفاع الجوي تعاملت مع التهديد.

وأكد في بيان أنّ الصاروخ تم اعتراضه بنجاح، بينما كانت الجبهة الداخلية قد أفادت في وقت سابق بأنّ صاروخاً باليستياً في طريقه إلى إسرائيل.