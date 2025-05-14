صحيفة الرياض: زيارة ترامب تؤكد الزيارة مكانة السعودية كقوة إقليمية مؤثرة

اعتبرت صحيفة "الرياض" السعودية أن "إختيار رئيس دولة لأن تكون زيارته الأولى إلى بلد معين، يحمل دلالة عميقة في الأعراف الدبلوماسية، إذ يُعد مؤشراً واضحاً على عمق العلاقة أو بداية مرحلة استراتيجية جديدة بين الجانبين"، معتبرة أنه "من هذا المنطلق، تأتي زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المملكة لتؤكد هذا الاستنتاج، إذ تجمع البلدين علاقة راسخة تمتد لأكثر من ثمانية عقود من التعاون الوثيق في مختلف المجالات، تطورت خلالها هذه العلاقة إلى مستوى شراكة استراتيجية متقدمة".

ولفتت إلى أن "الزيارة حملت في طياتها العديد من الاتفاقيات والتفاهمات التي تهدف إلى تعزيز أطر التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين البلدين، بما يخدم مصالح الشعبين، ويُسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. كما تؤكد الزيارة مكانة السعودية كقوة إقليمية مؤثرة ولاعب رئيس في رسم ملامح المشهد الجيوسياسي في المنطقة".

وأضافت: "تأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه الدبلوماسية السعودية حضوراً متنامياً على الساحة الدولية، يتجلى في استضافتها لمحادثات محورية مثل الحوار الأميركي الروسي، ما يعكس دورها المتوازن في تقريب وجهات النظر بين القوى الكبرى، وتعزيز نهج الحوار والتفاهم".

وأشارت إلى أنه "من جانبها، تُقدّر الولايات المتحدة المواقف السعودية الداعمة في المحافل الدولية، ودورها المحوري في استقرار أسواق الطاقة، إضافة إلى ريادتها في ملفات التنمية ومكافحة التطرف"، موضحة أنه "بالنظر إلى حجم الاتفاقيات ونطاق التفاهمات التي تم توقيعها، فإن هذه الزيارة التاريخية تشكل محطة مفصلية في مسيرة العلاقات السعودية الأميركية، وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي، في ظل عالم تفرض تحدياته المعقدة تضافر الجهود وتكامل الرؤى بين الحلفاء والشركاء الفاعلين".

وشددت على أن "العلاقة بين الرياض وواشنطن لم تكن يوماً علاقة مصالح آنية، بل هي علاقة من أجل عالم يسوده الأمن والاستقرار والنماء".