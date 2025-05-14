شكرا لقرائتكم خبر عن مخصصات بلغت 138 مليون جنيه.. شباب النواب توافق علي موازنة استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، خلال اجتماعها، علي مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي للعام المالي 2025/2026.

وقال النائب الدكتور محمود حسين ، رئيس اللجنة ، خلال الاجتماع الذى شارك فيه وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي ، إن الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي هي إحدى الهيئات العامة الاقتصادية التي تمثل قيمة رياضية واستثمارية كبرى للدولة المصرية، والتي تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لمنطقة الاستاد الرياضي وتطويرها بشكل حضاري لتكون منطقة رياضية وخدمية ترفيهية متكاملة وكذلك توفير أوجه الرعاية البدنية والرياضية للنشء والشباب والكبار، ولا شك أن هيئة ستاد القاهرة هي أحد الصروح الرياضية الوطنية التي تمتلك إمكانات فريدة، سواء على مستوى البنية التحتية أو الموقع الجغرافي أو القدرة على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، بما يعزز من مكانة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولة، مضيفًا أن الموازنة الجارية التي تُخصص لضمان استمرارية التشغيل والصيانة والحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة، إلى جانب الموازنة الاستثمارية التي تتضمن اعتمادات موجهة لتطوير منشآت الهيئة ورفع كفاءتها، خطوة مهمة تدعم رؤية الدولة نحو تحسين البنية التحتية الرياضية وجذب المزيد من الاستثمارات والفعاليات.



واستعرض رئيس لجنة الشباب أبرز ملامح مشروعي قانوني الموازنة العامة والخطة الاستثمارية للهيئة العامة لاستاد القاهرة للعام المالي 2025/2026، وفيما يتعلق بالموازنة الجارية فإنه من المتوقع أن تبلغ جملة تقديرات الموازنة الجارية للعام المالي 2025/2026 نحو 138.287.000(مائة وثمانية وثلاثون مليونًا ومائتان وسبعة وثمانون ألف جنيه)، في حين بلغت جملة اعتمادات الموازنة الجارية للعام المالي 2024/2025 نحو 131.487.000 (مائة وواحد وثلاثون مليونًا وأربعمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه) بزيادة متوقعة قدرها 6.800.000 (ستة ملايين وثمانمائة ألف جنيه).

أما فيما يتعلق بالموازنة الاستثمارية فإنه من المتوقع أن تبلغ جملة تقديرات الاستخدامات الرأسمالية للعام المالي 2025/2026 نحو 140.151.000 (مائة وأربعون مليونًا ومائة وواحد وخمسون ألف جنيه)، في حين بلغت جملة اعتمادات الاستخدامات الرأسمالية للعام المالي 2024/2025 نحو 156.487.000 (مائة وستة وخمسون مليونًا وأربعمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه) بخفض متوقع قدره 16.336.000 (ستة عشر مليونًا وثلاثمائة وستة وثلاثون ألف جنيه).



أما بالنسبة لجانب الإيرادات، فإنه من المتوقع أن تبلغ تقديرات خسائر العام (عجز النشاط) خلال العام المالي 2025/2026 نحو 33.187.000 (ثلاثة وثلاثون مليونًا ومائة وسبعة وثمانون ألف جنيه) )، في حين بلغت اعتمادات خسائر العام (عجز النشاط) للعام المالي 2024/2025 نحو 43.487.000 (ثلاثة وأربعون مليونًا وأربعمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه)، بخفض متوقع قدره 10.300.000 (عشرة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه) )، فحين يُتوقع أن تبلغ تقديرات الإيرادات الرأسمالية المتنوعة للعام المالي 2025/2026 نحو 140.151.000 (مائة وأربعون مليونًا ومائة وواحد وخمسون ألف جنيه) منها مبلغ 123.772.000 (مائة وثلاثة وعشرون مليونًا وسبعمائة واثنان وسبعون ألف جنيه) مساهمة من الخزانة العامة للدولة، في حين بلغت اعتمادات الإيرادات الرأسمالية المتنوعة للعام المالي 2024/2025 نحو 156.487.000 (مائة وستة وخمسون مليونًا وأربعمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه) منها مبلغ 140.547.000 (مائة وأربعون مليونًا وخمسمائة وسبعة وأربعون ألف جنيه) بخفض متوقع قدره 16.336.000 (ستة عشر مليونًا وثلاثمائة وستة وثلاثون ألف جنيه).



ومن جانبه قال الدكتور وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي للهيئة العامة لإستاد القاهرة الرياضي، أن ما تم إنجازه من إيرادات لهيئة استاد القاهرة خلال العام المالي الحالي، ومن واقع الارقام المحققة وبمقارنة ما تم انجازه من ايرادات هذا العام حتى تاريخه و ما تم تحقيقه من ايرادات العام الماضي عن نفس الفترة فإنه تبين أن منحني الايرادات في زيادة مستمرة ومتضاعفة حيث قد بلغت الايرادات حتى نهاية شهر فبراير من العام الجاري بمبلغ 61 مليون ومتوقع ان يتم تحقيق 17 مليون جنيه خلال الأربع شهور المتبقية لنهاية السنة المالية للعام الحالي ليصبح إجمالي المتوقع 78 مليون جنيه بينما كان إجمالي الايرادات العام الماضي 66 مليون جنيه بما يدل علي إنجازات الهيئة في طريقها للتقدم عما قبل ونأمل في دعم مجلسكم الموقر للهيئة حتي تصل الي تحقيق أعلي معدلات الايرادات الي جانب ترشيد الانفاق.



وأكد أنه ورد كتاب من وزارة الشباب والرياضة الى هيئة إستاد القاهرة والمتضمن قيام الوزارة بسداد مديونية الاتحادات الرياضية المستحقة للهيئة حتى 20 مارس 2025 من صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضية بإجمالي مبلغ وقدره 21 مليون جنيه تسدد خلال الاشهر القادمة.

واما فيما يتعلق باستغلال الهيئة للمساحات الغير مستغلة بها فقد أوضح أن الأماكن التي تم استغلالها بالفعل وهي: المشروع الاستثماري المول التجاري وجراج المونوريل بشارع يوسف عباس والذي سيحقق عاد متوقع من 15 إلى 20 مليون جنيه، كما تم استغلال اماكن خالية بمواقع الهيئة المختلفة حيث قد تم انشاء 8ملاعب بادل –2 ملعب بادبول - كافيتيريا وملعب متعدد وفيتنس (لياقة بدنيه)، وأيضا الكافيتريات تم اسناد كافيتريات ومنافذ بيع مجمع الصالات المغطاة والاستاد الرئيسي والصالة المكشوفة وحمامات السباحة وملاعب النجيل الصناعي عن طريق مزايدة علنية بتاريخ 23 / 12 /2024 لشركات مما أدى الى زيادة ايرادات الهيئة من الكافيتريات من 700 ألف جنيه الى 4 مليون و800 ألف جنيه على الرغم من التحفظ الأمني على دخول الجماهير للمباريات.

واوضح أن الهيئة بدأت في اتخاذ الخطوات اللازمة نحو انشاء منطقة رياضية مفتوحة للجمهور والمجتمع المحيط للاستفادة العامة بأسعار مخفضة وفي متناول الجميع، وتشمل عدد من ملاعب كرة القدم الخماسية وملاعب متعددة الاستخدامات لألعاب كرة اليد والسلة والطائرة، وملاعب تنس وبادل تنس، انشاء حمام سباحة نصف اوليمبي بالصالة المكشوفة وفقا للتوجهات وجاري حالياً الانتهاء من الرفع المساحي والرسومات الهندسية والتنفيذ في مدة زمنية محددة، حيث قد تم استئجار واستغلال مساحة ارض فضاء بجوار باب 11 خلف مجمع الاسكواش لإنشاء وعمل مجمع رياضي متكامل على نفقة المستثمر دون تحمل الهيئة اية أعباء ماليه في الانشاءات (8ملاعب بادل –2 ملعب بادبول - كافتيريا وملعب متعدد وفيتنس (لياقة بدنيه) بإجمالي ايرادات قدرت ب 2 مليون جنيه فضلا عن مبلغ وقدره مليون و100 ألف جنيه نظير تأجير مجمع الاسكواش مما نتج عنه توفير حوالى 700 الف جنيه عمالة وصيانة وامن وكهرباء ومياه مع الزام المستثمرين بتركيب عدادات مسبقة الدفع لكافة المرافق.