شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تعلن إلغاء رحلتها اليوم إلى ليبيا بسبب حالة الاضطراب الأمني والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مصر للطيران، إلغاء رحلتها اليوم الأربعاء، والمقرر أن تقلع إلي مطار معيتيقة وذلك نظراً للأحداث التي تشهدها ليبيا.

وقالت مصر للطيران في بيان صحفي، "نظراً إلى حالة الإضطراب الأمنى التى تشهدها ليبيا، فقد تقرر إلغاء رحلة مصر للطيران اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 رقم 831 MS المتجهة من

مطار القاهرة إلى مطار معيتيقة بليبيا"

ويرجى من عملاء مصر للطيران ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر، أو الرقم الأرضي 090070000 ، أو الرقم الدولي، 97142306666+، أو الرقم الدولي 966122297777+، أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com

، أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحي.