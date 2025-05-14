شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندي: تطوير قناة السويس يعكس رؤية استراتيجية لبناء اقتصاد وطني مستدام والان مع تفاصيل الخبر

ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواصلة تطوير الخدمات الملاحية والبحرية في القناة، والارتقاء بمنظومة النقل البحري وفقًا لأعلى المعايير العالمية، مؤكدا أن الرئيس السيسي يضع قناة السويس في قلب الاستراتيجية الاقتصادية المصرية، إدراكا منه لأهميتها الحيوية كممر ملاحي عالمي يمثل شريانًا رئيسيًا لحركة التجارة الدولية، ومصدرًا أساسيًا من مصادر الدخل القومي.

وقال حازم الجندى، إن التركيز على تعزيز قدرات القناة، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة بها، يُعد استثمارًا طويل الأمد في أحد أبرز الأصول الاستراتيجية للدولة المصرية، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس بضرورة توطيد العلاقات مع الخطوط الملاحية الكبرى والمنظمات الدولية المعنية، خاصة في أوقات الأزمات، تعكس فهما عميقا لطبيعة التحديات التي تواجه حركة الملاحة الدولية، وتبرز أهمية التواصل المؤسسي الفعال من أجل الحفاظ على ثقة العملاء والشركاء الدوليين.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الاهتمام الرئاسي الكبير بدعم قطاع بناء السفن والصناعات البحرية يعكس إيمان القيادة السياسية بأن هذا القطاع يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الوحدات الملاحية، وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، مما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأكد النائب حازم الجندي، أن ما تحقق من إنجازات مثل استكمال تطوير القطاع الجنوبي من القناة، وإدخال وحدات بحرية جديدة، وبناء القاطرات ومراكب الصيد بأيد مصرية، يعكس تطورا ملموسا في القدرات التنفيذية للهيئة وشركاتها التابعة، ويؤكد أن مصر تسير بخطى واثقة نحو بناء منظومة متكاملة للنقل البحري والصيد والإنتاج الغذائي.