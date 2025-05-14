جنوب لبنان: شهيد في قصف إسرائيلي لدراجة نارية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، استشهاد مواطن لبناني، جراء غارة من مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت دراجة نارية في بلدة حولا جنوب لبنان.

كما شن طيران الاحتلال غارات وهمية في أجواء الزهراني.

وقد شنّ الاحتلال في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 عدوانا على لبنان، تحوّل إلى حرب واسعة في 23 أيلول/ سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون، و400 ألف شخص.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف النار في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، ارتكبت سلطات الاحتلال أكثر من 1440 خرقا له، ما خلّف نحو 125 شهيدا، و371 جريحا على الأقل؛ وفق بيانات رسمية.

المصدر : وكالة وفا