ولي عهد أبوظبي يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة، وسفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات سلطان بن عبدالله اللويحان، ومدير شرطة منطقة الرياض المكلَّف اللواء منصور بن ناصر العتيبي.
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