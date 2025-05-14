الممثل الخاص لجلالة سلطان عمان يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة، وسفير سلطنة عمان لدى المملكة نجيب هلال البوسعيدي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان إبراهيم بن بيشان، ومدير شرطة منطقة الرياض المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي.
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