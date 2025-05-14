الخليج الإماراتية: زيارة ترامب إلى الإمارات ستكون استثنائية في أهدافها ونتائجها

أشارت صحيفة "الخليج" الإمارتية إلى أنه في إطار التحولات التي يشهدها العالم والمنطقة، وتأثيرها في مجرى العلاقات بين الدول، وفي ظل ما نشهده من تطورات أمنية وسياسية واقتصادية قد تحدد مصير النظام العالمي لسنوات طويلة مقبلة، تأتي زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة، بدءاً من السعودية ثم الإمارات وقطر، ولقاءاته مع قادة دول المنطقة لترسم خريطة طريق جديدة بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة، وتحدد سياسات ومواقف ثنائية تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وأوضحت أنه "إذ تأتي الزيارة وسط ترحيب استثنائي، وخصوصاً أنها ضمن الزيارات الخارجية الرسمية الأولى للرئيس ترامب منذ توليه السلطة للمرة الثانية، باستثناء مشاركته في وداع البابا فرنسيس، فإنها تحمل مؤشرات إيجابية على أن العلاقات مع الولايات المتحدة تأخذ مساراً متصاعداً، وتوجهاً نحو تعزيز العلاقات في مختلف المجالات".

ولفتت إلى أنه "بالنسبة لدولة الإمارات، فإن هذه الزيارة تشكل امتداداً لعلاقات استراتيجية ثنائية تعود إلى أكثر من خمسة عقود اتسمت بالعمق والثبات، وتم خلالها إقامة شراكة استراتيجية شملت مختلف الحقول التي تحقق المصالح المشتركة، منها السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية والتقنية، كما أن الإمارات تعتبر شريكاً موثوقاً للولايات المتحدة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ذلك أن دولة الإمارات تنتهج سياسة خارجية ثابتة تقوم على الالتزام بالقانون الدولي وشرعية حقوق الإنسان والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، واحترام سياسات الدول، والحوار، والتسويات السلمية للأزمات الدولية من منطلق الإيمان الراسخ بالحق والعدل".

ورأت أن تلك العلاقات التي قامت على هذه الأسس باتت تشكل قاعدة لتعميق التعاون بين البلدين، مشيرة إلى أن العلاقات بين الإمارات والولايات المتحدة تمضي في تطور مستمر، ولا شك أن زيارة الرئيس ترامب إلى الإمارات ستكون استثنائية في أهدافها ونتائجها.