النشرة: اندلاع حريق كبير في سوبرماركت في جادة بري

افاد مراسل "النشرة" في صيدا عن "اندلاع حريق كبير ليل أمس في سوبرماركت "أبو النور" الواقع في جادة بري، ما أدى إلى اشتعال النيران في كامل محتويات المحل".
واشار الى ان "فرق الدفاع المدني سارعت إلى مكان الحريق، حيث عملت على تطويقه وإخماده، في وقتٍ حضرت فرق الإسعاف تحسّبًا لأي طارئ. ولم تُسجّل إصابات بشرية واقتصرت الأضرار على الماديات".
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