إقفال باب الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء النبطية

أُقفل عند منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء باب الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء النبطية، حيث بلغ عدد المرشحين لعضوية المجالس البلدية 918 مرشحاً ومرشحة، و308 مرشحين ومرشحات لمقاعد المخاتير والأعضاء الاختياريين، سيتنافسون في 40 بلدة ضمن القضاء.

وقد واكبت محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك من مكتبها في سرايا النبطية الحكومية سير العملية حتى اللحظات الأخيرة، حرصاً على المتابعة والتوجيه وتسهيل إجراءات الترشح.

وسُجل في اليوم الأخير 203 طلبات ترشيح للانتخابات البلدية، و57 طلباً للانتخابات الاختيارية.