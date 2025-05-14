القناة 12: تعليق عمليات الهبوط والإقلاع في مطار بن غوريون عقب إطلاق صاروخ من اليمن تجاه إسرائيل

افادت القناة 12، عن "تعليق عمليات الهبوط والإقلاع في مطار بن غوريون عقب إطلاق صاروخ من اليمن تجاه إسرائيل".
وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، أنّ سلاح الجو رصد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى أنّ أنظمة الدفاع الجوي تعاملت مع التهديد.
وأكد في بيان أنّ الصاروخ تم اعتراضه بنجاح، بينما كانت الجبهة الداخلية قد أفادت في وقت سابق بأنّ صاروخاً باليستياً في طريقه إلى إسرائيل وقد دوت صافرات الانذار في مناطق عدة من اسرائيل.
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