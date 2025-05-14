شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع قانون الإيجار القديم يمنح المستأجرين أولوية الوحدات السكنية المتاحة لدى الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة المستأجرين الذين تنتهي عقودهم العقارية أن تقدم لهم الحكومة وحدات جديدة سواء بالإيجار أو بالتملك. على ان يكون شروط التقديم للحصول على الوحدة بقرار من رئيس الوزارء، والأولوية للأكثر احتياجًا.

وقد نصت المادة "7" على ان يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.

ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها