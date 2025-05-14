أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن عميق قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف في الأحياء السكنية المكتظة في العاصمة طرابلس، للّيلة الثانية على التوالي، مؤكدة أن ذلك يعرّض حياة المدنيين للخطر.
ودعت البعثة إلى "وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار"، محذّرة من أن استمرار الاشتباكات لن يؤدي إلا إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في عموم البلاد.
كما حثّت جميع الأطراف في ليبيا على الانخراط في حوار جاد لحل الخلافات، مؤكدة دعمها الكامل لجميع الجهود الرامية إلى التهدئة والوساطة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعثة الأمم المتحدة في ليبيا دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار وحذرت من خطر تصاعد العنف في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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