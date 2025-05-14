ترامب: مستعد للتفاوض مع الصين وأرغب في ازدهار إيران دون أن تصبح نووية

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تصوره لإمكانية التفاوض مع الرئيس الصيني بشأن التجارة، مشيرًا في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إلى أنه "ليس متأكدا من أن ذلك ضروري"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "الوقت قد حان لأن تنفتح الصين"، وأن "هناك إطارًا لاتفاق متين للغاية" بين البلدين.

وفيما يخص الملف الإيراني، قال ترامب: "أرغب في أن تكون إيران دولة رائعة وأن تجني الكثير من الأموال، لكنها لن تصبح قوة نووية".