وزير الإعلام السوري: رفع العقوبات يمثل ولادة جديدة وإنجازًا لجميع السوريين

اعتبر وزير الإعلام السوري، محمد العمر أن رفع العقوبات عن سوريا يمثل "ولادة جديدة" ويفتح الباب لبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار. وأضاف أن هذا القرار يُعد إنجازًا لجميع السوريين، مؤكدًا أنه يساهم في التخلص من إرث سلبي خلّفه النظام السابق.

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