زلزال بقوة 6.3 درجات ضرب اليونان وسكان ولبنان وسوريا ومصر شعروا بهزة أرضية فجر اليوم

ضرب زلزال بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر جزيرة كريت اليونانية فجر اليوم، وفق ما أفاد مركز أبحاث علوم الأرض الألماني، مشيرًا إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 83 كيلومترا.

وتزامنًا مع الهزة الأرضية، أفاد سكان في لبنان وسوريا ومصر بشعورهم بهزة ارضية أن تُسجل أي أضرار.

وفي بيان ، أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر أن الزلزال الذي شعر به المواطنون بلغت قوته 6.4 درجة، ووقع على بُعد 431 كيلومترا شمال مدينة رشيد، على عمق 76 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وأكد المعهد أن أجهزة الشبكة القومية لرصد الزلازل لم تسجّل حتى الآن أي توابع للهزة الرئيسية، كما لم ترد أي بلاغات عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.