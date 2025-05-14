شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس سنة لمن التقط صورة لشخص ما فى مكان خاص دون علمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم المشرع القانوني العلاقات بين المواطنين حتى لا يحدث تعدى على حقوق الأخرين، وقد شملت نصوص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 المعدل رقم بالقانون 141 لسنة 2021 ، في مادته"309" مكرر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:

- استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.

- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.

ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.