البيت الأبيض: الرئيس دونالد ترامب يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض صباح الأربعاء

اعلن البيت الأبيض بان الرئيس الاميركي دونالد ترامب سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض صباح الأربعاء. وفي السياق، اشارة وزارة الإعلام السورية بان الشرع سيلتقي الرئيس الأميركي في الرياض، ووزير الخارجية السوري سيلتقي نظيره الأميركي في تركيا غداً.

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