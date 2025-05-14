الخطوط الكندية تمدد إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب حتى ايلول

أعلنت الخطوط الجوية الكندية، تمديد إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل حتى أيلول المقبل، بعد أن كان من المقرر أن تعود في 8 حزيران القادم.

وذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم”، بانه “قررت شركة الطيران الكندية تأجيل عودتها إلى إسرائيل إلى ايلول بدلا من 8 حزيران”.

وكانت الشركة أوقفت رحلاتها من وإلى تل أبيب العام الماضي.

ويأتي قرار الخطوط الكندية، بالتزامن مع سلسلة قرارات مماثلة اتخذتها شركات طيران دولية كبرى خلال الأيام الأخيرة، إثر إطلاق جماعة الحوثي صواريخ على مطار بن غوريون.

وكانت شركات أوروبية بارزة مثل شركة الطيران البولندية (LOT)”، و “لوفتهانزا” الألمانية، و”إير فرانس” الفرنسية، و”ITA” الإيطالية، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل “دلتا” و”يونايتد” الأميركيتين، و”بريتيش إيرويز” البريطانية، أعلنت سابقًا تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل لفترات متفاوتة، بعضها يمتد حتى منتصف حزيران المقبل.