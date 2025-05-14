فوز بلديات الجبين والحنية والزلوطية والكنيسة وبثتيات والنفاخية في قضاء صور بالتزكية

أقفل باب الترشح عن المقاعد البلدية والإختيارية في محافظة الجنوب - دائرة قضاء صور عند منتصف الليل وقد تم تسجيل 1294 ترشيحاً عن المقاعد البلدية البالغ عددها 834.

وقد فازت بالتزكية كل من بلدات: الجبين، الحنية، الزلوطية، الكنيسة بثتيات والنفاخية.