أقفل باب الترشح عن المقاعد البلدية والإختيارية في محافظة الجنوب - دائرة قضاء صور عند منتصف الليل وقد تم تسجيل 1294 ترشيحاً عن المقاعد البلدية البالغ عددها 834.
وقد فازت بالتزكية كل من بلدات: الجبين، الحنية، الزلوطية، الكنيسة بثتيات والنفاخية.
كانت هذه تفاصيل خبر فوز بلديات الجبين والحنية والزلوطية والكنيسة وبثتيات والنفاخية في قضاء صور بالتزكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.