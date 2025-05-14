فاز بالتزكية في المجالس الاختيارية عن دائرة قضاء صور مرشحو البلدات التالية: أرزون، الباص والرشيدية قسم ٢، الحنية، الزلوطية، الكنيسة، بافليه، بثتيات، دردغيا ، شبريحا، شيحين، صور حي الأرثوذكس، محرونة، نفاخية ووادي جيلو.

كانت هذه تفاصيل خبر فوز عدد من المخاتير في قرى قضاء صور بالتزكية بعد اقفال باب الترشيحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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