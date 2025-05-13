الارشيف / اخبار العالم

المستقلين الجدد: "تكافل وكرامة" يؤكد أولوية القيادة السياسية لبناء الإنسان

القاهرة - سامية سيد - كتبت إيمان علي

الثلاثاء، 13 مايو 2025 10:00 م

أكد حزب "المستقلين الجدد" أن مرور عشر سنوات على تطبيق برنامج "تكافل وكرامة" يُعد تأكيدًا على أن بناء الإنسان المصرى يمثل أولوية للدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تكللت بمنظومة للحماية الاجتماعية فى مصر تضم أكثر من 22 برنامجًا بتكلفة سنوية تتجاوز 635 مليار جنيه تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.

وقال الدكتور هشام عنانى، رئيس الحزب، فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365” أن استمرار البرنامج كخيار استراتيجى لا تراجع عنه يعكس حرص الدولة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف عنانى أن برنامج "تكافل وكرامة" أصبح أحد أبرز بنود مظلة الحماية الاجتماعية التى يستفيد منها ملايين المصريين، والتى تحرص الدولة على تطويرها ودعمها عامًا بعد عام.

وجدد الحزب ترحيبه باستمرار برنامج "تكافل وكرامة" رغم التحديات الاقتصادية التى واجهتها الدولة المصرية فى ظل صراعات وحروب دولية واضطراب إقليمى غير مسبوق.

