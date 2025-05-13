شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يلتقى وفد حزب الجبهة الوطنية بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وفدا من حزب الجبهة الوطنية أمانة جنوب سيناء، برئاسة النائب غريب حسان، أمين الحزب بالمحافظة.

وخلال اللقاء، تم استعراض الاستراتيجية الشاملة للتنمية بمحافظة جنوب سيناء، والتي نالت إشادة وفد الحزب، حيث أعربوا عن تقديرهم لرؤية المحافظ الواضحة وجهوده المتميزة في دعم أبناء المحافظة، والمضي قدمًا في تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى الارتقاء بالخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.

كما عرض وفد الحزب عددًا من احتياجات أبناء المحافظة، مؤكدين أن هذه المطالب ستكون محل دراسة في إطار حرص المحافظة على تحسين مستوى المعيشة وتلبية متطلبات المواطنين في مختلف المدن والمراكز.

وفي ختام اللقاء، أهدت أمانة حزب الجبهة الوطنية بالمحافظة درع الحزب إلى الدكتور خالد مبارك، تقديرًا لدوره الملموس في إحداث طفرة تنموية على أرض جنوب سيناء، منذ توليه المسؤولية.

وأكد المحافظ أن المحافظة تضع المواطن السيناوي في قلب أولوياتها، مشددًا على أن ما تحقق من إنجازات هو ثمرة تعاون وتكاتف الجميع، مؤسسات وأفراد، من أجل بناء مستقبل أفضل لأبناء سيناء.

كما أكد الدكتور خالد مبارك حرص المحافظة على التعاون مع كافة الأحزاب السياسية، باعتبارها شريكًا وطنيًا في تحقيق التنمية، والعمل معًا من أجل خدمة المواطن وتعزيز الاستقرار المجتمعي، في ظل توجيهات القيادة السياسية التي تدعو إلى الحوار والتكامل بين مختلف القوى الوطنية.