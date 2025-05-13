بث مباشر: ترمب يصل إلى السعودية في مستهل جولة إقليمية

القاهرة - كتب محمد نسيم - وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، 13 مايو 2025، إلى المملكة العربية السعودية، في مستهل جولة خليجية تشمل قطر والإمارات، حيث تستمر الزيارة من 13 إلى 16 مايو (أيار).

وأكد البيت الأبيض أن ترامب يتطلع لـ"عودة تاريخية" إلى المنطقة، في أبرز زيارة خارجية يجريها منذ عودته إلى البيت الأبيض مطلع العام الحالي، وستطغى عليها الحرب في غزة والمباحثات النووية مع إيران.

وسيلتقي ترامب في الرياض قادة الدول الست لمجلس التعاون الخليجي، إلا أن جدول الزيارة الإقليمية لا يشمل إسرائيل، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.

ورحب مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمس، بالزيارة، متمنياً أن تسهم في تعزيز أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين؛ بما يحقق مصالحهما ورؤيتهما المشتركة.

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ووصف الرئيس الأميركي زيارته للسعودية والإمارات وقطر بـ«التاريخية»، وذلك في مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض قبيل توجهه إلى الرياض، مكرراً ما بدأه في ولايته الأولى، عندما افتتح جولاته الخارجية بزيارة إلى السعودية.

وتطرق الرئيس ترمب خلال مؤتمره الصحافي أمس إلى قضايا المنطقة؛ حيث لمح إلى أنه قد يخفف العقوبات الأميركية على سوريا «لأننا نريد أن نمنحهم بداية جديدة». كما عبّر عن ارتياحه لمسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعد الزيارة مؤشراً إلى المكانة الجيوسياسية المتقدمة التي باتت تتمتع بها السعودية ودول الخليج، ليس فقط بوصفها لاعباً محورياً في استقرار المنطقة، بل أيضاً نظراً لثقلها الاقتصادي وتوجهاتها الإصلاحية. وسينضم ترمب، غداً (الأربعاء)، إلى قمة خليجية - أميركية هي الخامسة من نوعها في الرياض.

وأوضحت «الخارجية الأميركية»، أن الزيارة ستشهد مناقشة ملفات استراتيجية تتعلق بـ«الأمن الإقليمي، والتعاون الدفاعي، والاستثمار في مجالات التكنولوجيا، والطاقة المتجددة».

المصدر : الجزيرة نت