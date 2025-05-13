ترامب: نأمل إطلاق سراح المزيد من الرهائن من غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين 12 مايو 2025، عن امله بأن يتم إطلاق سراح مزيد من الرهائن من غزة .

وجاءت تصريحات ترامب قبيل مع الإفراج عن الأسير الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر من قطاع غزة.

وقال ترامب "المواطن الأمريكي عيدان ألكسندر سيطلق سراحه خلال ساعتين أو في وقت ما خلال هذا اليوم من قبل حركة حماس ".

وتابع "عائلات الرهائن تريد استعادة رفات الرهائن من غزة كما لو أنهم أحياء".

وحول زيارته للخليج العربي قال ترامب "سأتوجه إلى السعودية وقطر والإمارات، وزيارتي ستكون تاريخية"

وحول إهداء قطر طائرة للإدارة الأمريكية، أوضح ترامب بأن "تقديم قطر طائرة كهدية لفتة رائعة، وساعدنا قطر كثيرا وأحترم قيادتها".

وأضاف "تقديم الطائرة من قطر بادرة حسن نية وهي لفتة عظيمة لا يمكن رفضها وأحترم القيادة القطرية، ولا أنوي استعمال الطائرة بعد مغادرة منصبي".

المصدر : وكالات