ولي العهد يستقبل الرئيس ترمب في الدرعية

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الدرعية نظراً لأهميتها، إذ سيتناولان العشاء في المنطقة التاريخية بعد انتهاء اليوم الأول من زيارة الرئيس الأميركي للرياض. وكان ترمب قد قال في كلمته في منتدى الاستثمار السعودي - الأمريكي إن واشنطن ستجعل علاقاتها بالرياض "أقوى"، مبيناً أن مستقبل الشرق الأوسط يبدأ من السعودية، وأضاف: "الأمير محمد بن سلمان رجل عظيم لا مثيل له، فهو أعظم من مثَّل شعبه، يعمل بجد ولا أعتقد أن ينام الليل، كما لا أنسى الضيافة الاستثنائية أبداً التي أكرمني بها الملك سلمان قبل 8 سنوات"، مجدداً التأكيد في الوقت ذاته بأن زيارته إلى الرياض "زيارة تاريخية".



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