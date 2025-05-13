وزير الخارجية السوري: إعلان ترامب يشير إلى نقطة تحول محورية للشعب السوري بعد حرب مدمرة على مدى سنوات

اشار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الى ان سوريا تنظر إلى إعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا بإيجابية كبيرة، ولفت في حديث الى وكالة "رويترز" الى ان سوريا مستعدة لتعزيز العلاقات مع أميركا على أساس الاحترام والثقة المتبادلة والمصالح المشتركة.
واعتبر وزير الخارجية السوري بان إعلان الرئيس ترامب يشير إلى نقطة تحول محورية للشعب السوري بعد حرب مدمرة على مدى سنوات.
واعلن ترامب في وقت سابق من اليوم إنه سيرفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرا إلى أنها أدت دورا مهما لكن حان الوقت الآن لها للمضي قدما.
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