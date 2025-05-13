الرئيس عون يرحب بإعلان الرئيس ترامب من السعودية رفع العقوبات عن سوريا بمسعى مشكور من ولي العهد السعودي

أعرب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في تصريح له، عن "ترحيبه الكبير بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، وذلك بمسعى مشكور من سمو ولي العهد في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، متمنياً "ان يكون هذا القرار الشجاع خطوة اخرى على طريق استعادة سوريا لعافيتها واستقرارها بما ينعكس خيرا على لبنان وكل منطقتنا وشعوبها".

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