الكتائب دعا لحماية المناصفة في بيروت: نتائج انتخابات طرابلس تستدعي قراءة هادئة

هنأ حزب الكتائب اللبنانية في بيان اثر اجتماع مكتبه السياسي برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، الفائزين في الانتخابات البلدية والاختيارية في "أقضية الشمال كلها لا سيما البترون والكورة وزغرتا وبشري"، وخص بالذكر "الكتائبيين الذين فازوا بثقة أبناء بلداتهم وقراهم كرؤساء بلديات وأعضاء مجالس بلدية ومخاتير ليشكلوا من مواقعهم نموذجا متقدما في الحوكمة الرشيدة انسجاما مع قناعة الحزب بأن تعزيز صلاحيات البلديات وإقرار قانون اللامركزية يشكلان مدخلا إلزاميا لإرساء إدارة محلية فاعلة تعيد التوازن إلى الإنماء".

وأشار البيان الى أن "المكتب السياسي راقب مسار الانتخابات في محافظتي الشمال وعكار، وسجّل ما شابها من تجاوزات فاضحة ألقت بظلالها الثقيلة على المناخ الانتخابي العام". وإذ رفض حزب الكتائب "هذه الممارسات التي تتنافى مع التوجّه العام للدولة"، نوّه بـ"سرعة تحرك الجهات المعنية، حكومية وأمنية، في ملاحقة المرتكبين من رُشى واعتداءات ومحاولات عرقلة العملية الانتخابية وإطلاق النار العشوائي"، مؤكدا "وجوب اتخاذ إجراءات حاسمة تحول دون تكرار هذه الخروقات، وتُخضع الفاعلين للمحاسبة، تعزيزا لثقة الناخب والمرشح، وصونا لمصداقية الاستحقاق الانتخابي".

وتوقف المكتب السياسي عند "النتائج المقلقة التي أفرزتها انتخابات عاصمة الشمال، والتي أسفرت عن تغييب جزء من عائلات المدينة وفسيفسائها التي تشكل جوهر نسيجها الاجتماعي".

وإذ تطلع الحزب إلى الانتخابات المقبلة في العاصمة بيروت، أكد "ضرورة الحفاظ على وجه العاصمة التعددي الجامع، وعلى المناصفة التي ميّزت مجالسها البلدية لعقود"، معولا على "وعي أبناء بيروت لصون هذا التوازن".

كما أكد "ضرورة المعالجة الجديّة لهذا الخلل الكبير في بيروت وطرابلس فور انتهاء العملية الانتخابية، مع الأخذ في الاعتبار كل الهواجس، بما يجنب البلاد الوقوع في سجالات متكررة مع كل استحقاق".

ورأى المكتب السياسي أن "التصريح الصادر عن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، حول تناغم بعض اللبنانيين مع العدو الإسرائيلي، هو كلام مستهجن، لا سيما بعد ما جرته خيارات الحزب الخاطئة على البلاد من ويلات"، معتبرا أن "ما ورد في هذا التصريح ينسف مجددا كل ادعاء بالانخراط في مشروع الدولة الذي أورده في الخطاب نفسه، وفي هذا تأكيد أن الحزب ما زال يراوغ في خطابه في حين أن المطلوب الالتزام بما وقع عليه في اتفاق وقف النار وملاقاة مساعي رئيس الجمهورية لتجنيب لبنان منزلقات جديدة".