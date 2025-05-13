رحّب رئيس الحكومة نواف سلام بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا. وتقدم سلام من سوريا دولة وشعباً بـ"التهنئة على هذا القرار الذي يشكل فرصة للنهوض". وأشار إلى أن "هذا القرار سيكون له انعكاسات إيجابية على لبنان وعموم المنطقة". وشكر السعودية على "مبادرتها وجهودها في هذا الإطار".

كانت هذه تفاصيل خبر سلام رحّب بقرار ترامب برفع العقوبات عن سوريا: سيكون له انعكاسات إيجابية على لبنان والمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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