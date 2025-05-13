الخطيب عاد من ايران: نأمل من رئيس الجمهورية أن يعيد العلاقات معها أفضل مما كانت لما فيه مصلحة البلدين

اشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب بعد عودته الى بيروت منهيا زيارة الى الجمهورية الإسلامية الايرانية، الى انه "تشرفنا بزيارة الجمهورية الاسلامية الايرانية للمشاركة في مؤتمر "المئوية على تأسيس الحوزة العلمية في قم المقدسة" والذي حضره جمع كبير من العلماء والمحققين الذين تم دعوتهم للمشاركة بهذه المناسبة وكان مؤتمرا هاما جدا، وشارك فيه تقريبا حوالي ألف مدعو من العلماء سواء من داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن حوزاتها أو من خارجها". اضاف: "نحن بدورنا شاركنا عن لبنان في هذه المناسبة العظيمة لما لحوزة قم وكما لسائر الحوزات في النجف الأشرف وغيرها، دور هام في الحفاظ على الإسلام والدفاع عنه وعن البلاد العربية والإسلامية".

وتابع: "طبعا خرجت قم الكثير من العلماء، ونحن بدورنا تشرفنا بالإمام السيد موسى الصدر الذي هو خريج هذه الحوزة الكبيرة وكان له هذا الدور العظيم في لبنان سواء في انشاء المعاهد و المدارس، وإضافة إلى الفكر الذي تمتع به الإمام السيد موسى الصدر هذا الفكر المنفتح ونهجَ هذا النهج للبنانيين في مواجهة العدو الإسرائيلي وفي التقارب بين اللبنانيين، في العيش المشترك، دولة المواطنة، وكان له هذا الأثر الكبير والهام في مواجهة الفتنة داخل لبنان ومنع المشاركة فيها وتأسيس المقاومة وأن يقول للبنانيين جميعا: ان العدو للبنانيين هو العدو الإسرائيلي وليس الطوائف بعضها إلى بعض، وأن التنوع الطائفي هو ثروة للبنان يجب التمسك بها". وقال: "هذا عالم من علماء قم، هو عالم لبناني عاش مع والده في قم الذي كان مرجعا أيضا للجمهورية الإسلامية الإيرانية مما يدل على هذا التبادل الثقافي العميق بين لبنان وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث كان لعلماء جبل عامل الأثر الكبير في هذه البلاد العظيمة والكبيرة والحضارة المهمة التي وقفت في الظرف الحالي إلى جانب لبنان وإلى جانب المقاومة وإلى جانب قضية العرب والمسلمين قضية فلسطين".

وأسف الخطيب "أن تُعامل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بطريقة غير مناسبة، ويحزننا أن تكافأ بمنع نزول طائراتها في مطار بيروت، وبالطريقة التي يتعامل بها مع المسافرين الذين يأتون سواء من الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو من العراق، لا نرضى بهذا التصرف وينبغي أن تتعامل الدولة مع مواطنيها بطريقة كريمة لا بطريقة مهينة".

وتابع: "نطالب الدولة والسلطات المختصة وخصوصاً فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي نحترم، أن يتدخل في هذا الموضوع ويخفف عن اللبنانيين هذه الإجراءات غير المحترمة التي يُتعامل بها مع مواطني هذه الدولة، نحن لا نعرف، هل يحسبون اللبنانيين الذين يذهبون للزيارة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو إلى العراق لبنانيين أم غير لبنانيين؟ ولماذا يعامل الذين يأتون من العراق أو من الجمهورية الإسلامية بهذه المعاملة؟".

وقال الخطيب: "كذلك بالنسبة لموضوع منع الطيران الإيراني الذي هو في مصلحة اللبنانيين، علينا ان نخفف عنهم الكثير من المصاريف المادية والاعباء، وبدل أن تبحث الدولة عن مصلحة مواطنيها ومصلحة لبنان في علاقتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خصوصا أنها كانت دائما تعرض على لبنان مساعدتها في كل المجالات في الكهرباء والفيول وفي أي أمر يحتاجه لبنان". اضاف: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية بلد معطاء، بلد كبير وللبنان مصلحة كبيرة فيه، هناك لبنانيون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ القدم وللبنانيين مصالح كبيرة مع الجمهورية الاسلامية وعلاقات اسرية وثقافية ودينية ضاربة في عمق التاريخ ولا يستطيع احد ان يقطعها او يبترها، لذلك نأمل من فخامة رئيس الجمهورية أن يتدخل في هذا الموضوع وأن يعيد العلاقات إلى أفضل مما كانت عليه لمصلحة لبنان ولمصلحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولمصلحة جميع اللبنانيين".