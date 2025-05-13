ماكرون يقوم بزيارة دولة لبريطانيا في يوليو

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أُعلن في لندن عن زيارة دولة للرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون وزوجته إلى المملكة المتحدة قبل زيارة دونالد ترامب، وهذه هي الزيارة الأولى من نوعها لماكرون.

وأعلن قصر باكنغهام أن الرئيس الفرنسي قبل دعوة الملك تشارلز الثالث، وسيزور المملكة المتحدة في الفترة من 8 إلى 10 يوليو. وسيقيم السيد ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون في قلعة وندسور.

قمة

وصرح وزير الخارجية ديفيد لامي بأن قمة بريطانية فرنسية ستُعقد خلال زيارة ماكرون "لتنمية اقتصاداتنا، وحماية حدودنا، وتعزيز أمننا".

وستكون هذه أول زيارة دولة لرئيس فرنسي منذ مارس 2008، عندما تلقّى نيكولا ساركوزي دعوةً من الملكة الراحلة. وقد أقام أيضًا في قلعة وندسور.

واستضاف ماكرون الملك تشارلز والملكة كاميلا في زيارة دولة إلى فرنسا في سبتمبر 2023. وكان من المفترض أن تكون هذه أول زيارة دولة له كملك، لكنها أُجّلت بسبب الاحتجاجات، وزار ألمانيا، ثم رومانيا، قبل فرنسا.

كما استضاف السيد ماكرون الملك والملكة في يونيو 2024 لحضورهما فعاليات إحياء الذكرى الثمانين ليوم النصر في نورماندي، لكن تلك لم تكن زيارة دولة.

وفي الشهر التالي، شوهد الملك تشارلز وهو يحيي الرئيس الفرنسي في اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية في قصر بلينهايم في أوكسفوردشاير.

ومن المقرر أن يستضيف الملك تشارلز، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد أن وجّه له السير كير ستارمر دعوة في فبراير، لكن لم يُعلن عن موعد الزيارة بعد.